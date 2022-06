Mannheim. Bei der Kontrolle eines 29-jährigen Autofahrers in Mannheim hat die Polizei am Samstagabend einen Atemalkoholwert von 1,74 Promille festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten zuvor einen starken Alkoholgeruch im Atem des Fahrers wahrgenommen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der Kontrolle in der Weinheimer Straße stellte sich zudem heraus, dass der Opel wegen fehlendem Versicherungsschutz ausgeschrieben war. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

