29-Jähriger beißt DB-Mitarbeiter am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Ein 29-Jähriger hat einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Donnerstagabend am Mannheimer Hauptbahnhof körperlich angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Reisende die DB Sicherheit auf den offensichtlich alkoholisierten und aggressiven Mann hingewiesen. Der DB-Mitarbeiter habe den 29-Jährigen auf sein Verhalten und den Verstoß gegen die geltende Maskenpflicht hingewiesen. Da sich der Mann weiter aggressiv verhielt, wurde er angewiesen, den Bahnhof zu verlassen. Daraufhin griff der 29-Jährige den Mitarbeiter der DB an und biss ihm mehrfach in den Arm. Der Verletzte musste seinen Dienst einstellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erst die eintreffenden Polizeibeamten konnten den Mann festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Den 29-Jährigen erwarten Anzeigen wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruch und dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz.