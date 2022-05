Mannheim. Ein Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf eine Verkehrsinsel in Mannheim gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der 27-Jährige auf der Dudenstraße in Richtung Feudenheim unterwegs gewesen. Er kam dabei nach links von der Spur ab und verunfallte auf der Verkehrsinsel, wobei er unverletzt blieb. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt laut Schätzung der Polizei bei mehr als 20.000 Euro.

