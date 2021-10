27-Jähriger nach Streit von Unbekannten zusammengeschlagen

Mannheim. Mehrere Männer haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 27-Jährigen zusammengeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und vier bis fünf unbekannten Männern in einem Schnellrestaurant. Daraufhin verließen der 27-Jährige und seine Freunde die Örtlichkeit in der Jungbuschstraße, wurden aber wenig später von den Männern eingeholt. Sie prügelten sodann auf den jungen Mann mit Händen und Füßen ein und auch ein Teleskopschlagstock soll nach Angaben der Zeugen eingesetzt worden sein. Der 27-Jährige hatte keine ernsten Verletzungen.

Zeugen, welche Hinweise auf die vorherigen Streitigkeiten oder die Täter geben möchten, können sich telefonisch unter 0621/12580 melden.