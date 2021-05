27-Jähriger betrunken und bekifft mit E-Scooter unterwegs

Mannheim-Neckarau. Ein E-Scooter-Fahrer ist am am gestrigen Mittwochabend betrunken und unter dem Einfluss von Drogen unterwegs gewesen. Laut Polizei kontrollierten Beamte den 27-Jährigen gegen 21.50 Uhr in der Lüderitzstraße. Dabei fielen ihnen Anzeichen auf den Konsum von Alkohol und Drogen an dem Mann auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte schließlich 0,88 Promille, ein Urintest schlug zudem positiv auf THC an.

Der 27-Jährige musste sich einer Blutentnahme auf dem Neckarauer Polizeirevier unterziehen. Da bei ihm noch eine Kleinmenge Marihuana aufgefunden wurde, sieht er nun Anzeigen wegen Drogenbesitzes und Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss entgegen.