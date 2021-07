27-Jähriger bei Auseinandersetzung in den Quadraten verletzt

Mannheim. Ein 27-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen bei einer Auseinandersetzung in der Mannheimer Innenstadt verletzt worden. Nach Angaben der Polizei, brachte der Verletzte sich nach dem Angriff in Sicherheit und verständigte die Polizei. Er wurde nach dem Eintreffen von Beamten und Rettungskräfte in eine nahegelegene Klinik gebracht.

Der etwa 180 Zentimeter große, unbekannte Täter trug einen grauen Kapuzenpulli und konnte nach der Auseinandersetzung in Richtung Fressgasse flüchten.

Zeugen, die zur genannten Zeit in diesem Bereich unterwegs waren und/oder den flüchtenden Täter gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0621/12580 zu melden.