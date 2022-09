27-Jährige im Zug nach Mannheim sexuell belästigt

Mannheim. Eine 27 Jahre alte Frau ist während einer Zugfahrt in der Nacht zu Mittwoch sexuell belästigt worden. Sie saß gegen 04.40 Uhr schlafend im IC von Frankfurt nach Mannheim, berichtet die Polizei. Ein 25-jähriger Fahrgast nutzte die Gelegenheit und griff ihr unsittlich ans Gesäß. Davon erwachte die 27-Jährige, stieß ihn von sich weg und wies den Mann sofort an, sie nicht anzufassen. Kurz darauf fasste er ihr erneut zwei weitere Male an das Gesäß. Andere Fahrgäste griffen ein, um der jungen Frau zu helfen. Der 35-Jährige versuchte die Helfer mit einem Schlag abzuwehren, was ihm jedoch nicht gelang.

Drei Personen hielten den Mann am Mannheimer Hauptbahnhof fest bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Den Tatverdächtigen erwarten nun Strafanzeigen unter anderem wegen der sexuellen Belästigung sowie der versuchten Körperverletzung.