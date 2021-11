26-Jähriger hinterlässt 25.000 Euro Schaden bei Unfallfahrt in den Quadraten

Mannheim. Ein 26-Jähriger hat bei einer Unfallfahrt in der Mannheimer Innenstadt einen Schaden in geschätzter Höhe von 25.000 Euro hinterlassen. Der unter Alkohol und Rauschgift stehende Mann kollidierte nach Polizeiangaben vom Montag in den Quadraten G4 und G5 mit drei am Fahrbahnrand geparkten Autos, die dabei beschädigt wurden. Zuvor war er bei seiner Fahrt am frühen Samstagmorgen mit überhöhter Geschwindigkeit vom Luisenring kommend entgegen der Fahrtrichtung in die Einbahnstraße zwischen den Quadraten G7 und H7 unterwegs gewesen. Zwischen G4 und G5 bog der 26-Jährige erneut entgegengesetzt der Fahrtrichtung ab und prallte schließlich gegen die drei Autos.

Die von einem Zeugen verständigten Beamtinnen und Beamten stellten deutliche körperliche Ausfallerscheinungen bei dem Fahrer fest, berichtete die Polizei weiter. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,32 Promille ergeben. Ebenso habe ein Urintest positiv auf Kokain reagiert. Bevor er auf freien Fuß gelassen wurde, musste der Beschuldigte in einem Krankenhaus eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.