26-Jähriger bedroht DB-Mitarbeiter im Zug nach Mannheim

Mannheim. Ein flüchtiger Straftäter hat sich am Dienstag selbst der Polizei in Mannheim ausgeliefert. Während der Zugfahrt von Stuttgart nach Mannheim war der 26-Jährige in eine verbale Auseinandersetzung mit einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn geraten und drohte diesem mit seinem mitgeführten Pfefferspray. Den Reizstoff setzte er letztlich nicht ein, sondern flüchtete am Mannheimer Hauptbahnhof aus dem Zug. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Kurze Zeit später erschien der Tatverdächtige bei der Wache der Bundespolizei, um den Verlust seiner Geldbörse anzuzeigen. Anhand der Personenbeschreibung des Deutsche Bahn Mitarbeiters und der ausgewerteten Videoüberwachung, identifizierten die Beamten den 26-Jährigen als den gesuchten Tatverdächtigen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung.