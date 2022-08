26-Jährige verletzt nach Zusammenstoß mit Sattelzug in Mannheim

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in Mannheim ist eine 26 Jahre alte Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war sie mit dem Auto in Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen. Aufgrund einer Baustelle auf dem Parkring im Jungbusch musste sie vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Dabei stieß sie mit einem Sattelzug zusammen, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte.

Die 26-Jährige konnte durch einen zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen versorgt werden. Ihr Auto wurde derart beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden liegt in Höhe von 4.000 Euro.