26-Jährige kommt auf B38a in Mannheim ins Rutschen und überschlägt sich

Mannheim. Eine 26-jährige Autofahrerin hat sich am Sonntagmorgen auf der B38a in Fahrtrichtung Feudenheim überschlagen, weil sie die Abfahrt auf die Ludwigshafener Straße zu spät erkannt hat. Wie die Polizei mitteilte, waren die schlechte Witterung und eine zu hohe Geschwindigkeit Grund dafür. Die Frau kam ins Rutschen und geriet in die dortige Grünfläche. Sie stieß gegen die Leitplanke und überschlug sich. Die Fahrerin konnte sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien. Am Fahrzeug entstand vermutlich ein Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Zur sicherheitshalben Abklärung kam die Frau in ein Krankenhaus.

