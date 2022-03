2.500 Demonstrierende in Mannheim erwartet - Verkehrsbeeinträchtigungen am Samstag

Mannheim. Wegen Demonstrationen ist in Mannheim am Samstag mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Rund 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden zwischen 16.15 Uhr und 19.30 Uhr bei zwei zeitgleich stattfindenden Demonstrationszügen anlässlich des Angriffs Russlands auf die Ukraine erwartet, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Demnach sollen betroffene Straßen zeitweise voll gesperrt und mehrere Bahnlinien der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) umgeleitet werden, damit ein störungsfreier und reibungsloser Ablauf der Veranstaltungen gewährleisten werden könne.

Eine der Versammlungen beginnt am Alten Meßplatz und verläuft über die Kurpfalzbrücke, den Kurpfalzkreisel und die Breite Straße bis zum Ehrenhof des Mannheimer Schlosses. Der zweite Demonstrationszug bewegt sich vom Berliner Platz in Ludwigshafen über die Konrad-Adenauer-Brücke ebenfalls bis zum Ehrenhof. Gegen 17 Uhr sollen beide Demonstrationszüge am Schloss eintreffen, wo um 17.30 Uhr eine Abschlusskundgebung durchgeführt wird.

Die Polizei wird die gesperrten Bereiche nach weiteren Angaben der Stadt sukzessive wieder für den Verkehr freigeben.