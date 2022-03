25-Jähriger rast betrunken, ohne Führerschein und mit 100 Stundenkilometer durch 30er-Zone

Mannheim. Ein 25-jähriger alkoholisierter Autofahrer ohne Führerschein ist mit 100 Stundenkilometern durch eine 30er-Zone im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt gerast. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verständigte ein Zeuge am Donnerstag kurz vor 23 Uhr die Beamten wegen einer Ruhestörung in der Zeppelinstraße. Beim Eintreffen der Polizei saßen drei weitere junge Männer im Wagen des 25-Jährigen. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, sprangen alle vier aus dem Auto. Der 25-Jährige hatte zuvor auf dem Fahrersitz gesessen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über zwei Promille.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Laufe weiterer Ermittlungen sichteten die Beamten Videoaufnahmen, die den jungen Mann bei seiner Raserei durch die Neckarstadt zeigen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den 25-Jährigen wird nun wegen Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Zudem erwartet ihn ein Bußgeld wegen unzulässigen Lärms. Die weiteren Ermittlungen dauern an.