25-Jähriger mit Führerschein des Bruders in Mannheim unterwegs

Mannheim. Weil ihm die Fahrerlaubnis entzogen wurde, wies sich ein Autofahrer am Mittwochabend mit den Papieren seines Bruders aus. Wie die Polizei berichtet, war der 25-Jährige gegen 18 Uhr mit einem Mercedes in Mannheim-Almenhof unterwegs gewesen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Neckarauer Straße legte er den Beamten den Ausweis und den Führerschein seines Bruders vor. Im vergangenen Jahr wurde dem 25-Jährigen wegen der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen der Führerschein entzogen. Seine Schwägerin auf dem Beifahrersitz hatte ihn zum Fahren überredet und ihm die Papiere ihres Mannes gegeben.

Gegen den 25-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ebenso gegen die 31-Jährige, unteranderem wegen dem Verdacht der Anstiftung zum Missbrauch von Ausweispapieren.