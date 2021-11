25-Jähriger auf Heimweg von Unbekannten in Innenstadt angegriffen – Zeugen gesucht

Mannheim. Auf dem Heimweg ist ein 25 Jahre alter Mann von zwei Unbekannten in der Mannheimer Innenstadt angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, traf der 25-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin am frühen Sonntagmorgen um kurz nach 3 Uhr in Höhe des Quadrats O7 auf die beiden männlichen Täter. Diese griffen den 25-Jährigen unvermittelt an und flüchteten anschließend in Richtung N6. Trotz der sofortigen Verständigung der Polizei gelang den Unbekannten die Flucht. Der 25-Jährige erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Flüchtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: männlich, etwa 1,90 m groß, schlanke Statur, längere zurückgegelte Haare, langer blauer Mantel, hellblaue Anzugshose, auffällige silberne Uhr.

2. Täter: männlich, wesentliche kleiner als sein Komplize, schwarze Jacke, helle Hose.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/12580 an die Polizei zu wenden.

