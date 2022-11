25-Jähriger auf E-Scooter mit Autotür in Mannheim zu Boden geschlagen

Mannheim. Ein Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in Mannheim einen 25-Jährigen auf einem E-Scooter mit seiner Autotür zu Fall gebracht. Nachdem der 30-Jährige am Fahrbahnrand geparkt hatte, öffnete er die Fahrertür ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, berichtet die Polizei. Der E-Scooter-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit der Tür. Der 25-Jährige stürzte zu Boden und erlitt Kopfverletzungen, sodass er in eine Klinik gebracht werden musste. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

