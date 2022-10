24 Türchen und viele Gewinne

Ein ganz besonderes Titelbild ziert den beliebten Benefiz-Adventskalender des Lions-Clubs Mannheim-Rosengarten. Zum 20. Geburtstag des Adventskalenders hat Ehrenbürger Manfred Fuchs das Bild mit sprudelnden Fontänen gemalt und das Original den Lions zur Verfügung gestellt. Es kann nun in einem offenen Bieterverfahren bei der Prince House Gallery erworben und dort derzeit in der Ausstellung „Heimat//Schöne alte Welt” besichtigt werden. Details im Internet unter www.princehouse.de/manfred-fuchs-wasserturm. Der Erlös geht an das Kinderhospiz Sterntaler.

Kinder- und Jugendprojekte aus der ganzen Region profitieren wieder von dem Adventskalender. Es gibt ihn ab diesem Samstag, 30. Oktober, sowie an allen Samstagen im November für fünf Euro pro Stück. Verkauft wird er ebenso unter anderem bei Thalia, bei Juwelier Franco Troncone, der Tourist-Info, Mod‘ Oro, der Schokoladenwerkstatt und erstmals bei drei Filialen des Weinladen Mannheim und Chez André Gaumenkitzel in der Kunststraße.

Manfred Fuchs malte das Titelbild des Lions-Adventskalenders. © Sigi Fournes

Hinter den 24 Türchen verbergen sich Gewinne in Form von Einkaufs- und Verzehr- oder Theatergutscheinen, die Einzelhändler, Gastronomen oder Kultureinrichtungen zur Verfügung gestellt haben. Wer den Adventskalender kauft, hat vom 1. bis zum 24. Dezember die Chance, einen der zahlreichen Preise zu gewinnen. Auf jedem Kalender ist eine Gewinnnummer aufgedruckt. Täglich werden die Zahlen der Kalender, deren Besitzer sich auf einen Preis freuen dürfen, im Feld des Horoskops vom „MM“ veröffentlicht. pwr