24 Stunden Warnstreik bei Bäckerbub in Mannheim

Mannheim. Der Streit um höhere Löhne in der Brot- und Backwarenindustrie in Baden-Württemberg spitzt sich zu. Kurz vor der nächsten Verhandlungsrunde hat die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) rund 180 Beschäftigte bei der Firma Bäckerbub in Mannheim am Mittwoch zu einem 24-Stunden-Warnstreik aufgerufen. Er soll bis Donnerstag, 17 Uhr, andauern. Gleichzeitig sollen die Beschäftigten in einer Urabstimmung entscheiden, ob es einen längeren Arbeitskampf geben soll, falls es beim Verhandlungstermin am 2. Mai zu keiner Annäherung kommt.

In Baden-Württemberg betreffen die Tarifverhandlungen laut NGG rund 1500 Beschäftigte aus einigen wenigen Unternehmen. Dazu gehören die Edeka-Tochter Bäckerbub, die neben Mannheim noch drei weitere Standorte hat, und der Backwarenkonzern Lieken (u.a. „Golden Toast“), der ebenfalls Produktionsstätten in BadenWürttemberg betreibt. Nicht betroffen von der Tarifrunde ist das Bäckerhandwerk, es hat eigene Tarifverträge.

Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten der Brot- und Backwarenindustrie in Baden-Württemberg eine Erhöhung der Löhne um elf Prozent, mindestens jedoch um 350 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende sollen 300 Euro mehr bekommen. Außerdem will die NGG Gespräche über einen sogenannten „Demografie-Tarifvertrag“ aufnehmen. Dabei soll es vor allem darum gehen, die Arbeitsplätze altersgerecht zu gestalten.

Am 2. Mai wollen die Tarifparteien in Baden-Württemberg zusammen mit dem hessischen Tarifverbund weiterverhandeln. Dort sind vor allem Beschäftigte der Glocken-Bäckerei (gehört zu Rewe) in Frankfurt und von Erlenbacher Backwaren in Groß-Gerau betroffen. Letztere stellt Tiefkühl-Kuchen her.