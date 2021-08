24 Neuinfektionen lassen Inzidenz in Mannheim leicht sinken

Mannheim. Die kleine Achterbahnfahrt der Inzidenz in Mannheim geht weiter. Seit Samstag folgt auf einen Anstieg am Tag danach ein Rückgang – am Mittwoch sank die Inzidenz leicht. Nach 59,2 am Dienstag wies das Landesgesundheitsamt für Mannheim 56,3 aus. Zuvor hatte die Stadt 24 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie erhöht sich in Mannheim deshalb auf insgesamt 16 880. Bislang gelten 16 136 Personen als genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim derzeit 438 akute Infektionsfälle – und diese Zahl steigt im Gegensatz zur Inzidenz täglich weiter. Das Mannheimer Gesundheitsamt appelliert, sich auch bei geringen Krankheitszeichen wie Schnupfen, Husten oder leichtem Fieber sofort auf das Coronavirus testen zu lassen. Weist ein Selbsttest ein positives Ergebnis aus, bestehe die Verpflichtung „unverzüglich einen PCR-Test zur Bestätigung des Ergebnisses durchführen zu lassen“. Ist auch der positiv, müssen sich Betroffene zuhause isolieren. red/lok

