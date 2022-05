24-Jähriger unter Einfluss von Kokain und Cannabis auf E-Scooter unterwegs

Mannheim. Ein 24-Jähriger ist am Donnerstag unter Drogeneinfluss auf einem E-Scooter in Mannheim unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der junge Mann gegen 00.30 Uhr den Gehweg in der Bismarckstraße. Er hatte Probleme, das Gleichgewicht zu halten und fuhr in starken Schlangenlinien. Eine Streife forderte ihn zum Anhalten auf. Der 24-Jährige verhielt sich nervös und aggressiv gegenüber den Beamten und versuchte vor einer Drogenkontrolle zu flüchten. Ein Test reagierte positiv auf Kokain und Cannabis. Seinen Führerschein konnte er nicht nachweisen, da er ihn verloren habe.

