24-Jähriger nach Messerangriff leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mannheim. Bei einem Messerangriff in der Mannheimer Neckarstadt wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag ein 24-Jähriger leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten den Mann gegen 02.50 Uhr auf Höhe der Alten Feuerwache gesichtet. Vor Ort konnten die hinzugerufenen Beamten allerdings keine verletzte Person mehr antreffen.

Gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei erneut verständigt, nachdem sich ein junger Mann mit einer Stichverletzung in einem naheliegenden Krankenhaus gemeldet hatte. Bei einer Überprüfung vor Ort stellten die Polizisten fest, dass es sich um den zuvor Gesuchten handelte. Der 24-Jährige gab an, dass er im Bereich des Alten Messplatzes, auf der dortigen Neckarwiese, zwischen 20:00 Uhr und 01:00 Uhr Alkohol konsumiert hatte. Gegen 01:00 Uhr hätte ihn eine Gruppe Jugendlicher dann grundlos angegriffen und in der Folge mit einem Messer verletzt. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit in diesem Bereich unterwegs waren und/oder eine Personengruppe gesehen haben, darum unter der Telefonnummer 0621/33010 zu melden.