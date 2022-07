24-Jähriger läuft über Gleise am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Um schneller zum nächsten Bahnsteig zu gelangen, überquerte ein Mann in der Sonntagnacht unbefugt die Gleise 1 und 2 am Mannheimer Hauptbahnhof. Wie die Polizei berichtet, beobachteten Beamte gegen 01.45 Uhr das lebensgefährliche Verhalten des 24-Jährigen. Dieser zeigte keinerlei Einsicht und wird sich nun wegen des unbefugten Aufenthaltes in den Gleisen verantworten müssen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1