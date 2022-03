24-Jähriger betritt Bahngleise und versucht Beamte zu verletzten

Mannheim. Eine Person hat am Freitagabend den Straßenbahnverkehr in der Mannheimer Innenstadt behindert. Nach Angaben der Polizei betrat ein 24-Jähriger mehrfach den Schienenbereich in Höhe von T1. Der junge Mann reagierte nicht auf Ansprache der Beamten und musste von den Gleisen weg geführt werden, als sich eine weitere Straßenbahn näherte. Der 24-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und stieß mit seinem Kopf in Richtung eines Beamten, welcher dadurch leicht im Gesicht verletzt wurde. Auf dem Polizeirevier habe er erneut versucht, einen Beamten mit einem Kopfstoß zu verletzten. Noch am Abend wurde der junge Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1