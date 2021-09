2,3 Promille im Blut

Ein 21-jähriger Randalierer hat sich am späten Dienstagabend in der Innenstadt unbelehrbar gezeigt. Kurz vor 23 Uhr verständigten Zeugen die Polizei, weil ein junger Mann in den U- und T-Quadraten mit einem Stein die Scheiben zweier Autos eingeworfen sowie ein Motorrad und einen Motorroller umgeworfen hatte. Eine Streife nahm den jungen Mann dann im Eingangsbereich eines Restaurants am Friedrichsring fest.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen, erhielt aber einen Platzverweis für die Innenstadt. Nur wenig später meldeten weitere Zeugen, dass im Quadrat wieder eine männliche Person randaliere und ein mobiles Verkehrszeichen umgeworfen habe. Die Streife traf erneut auf den 21-Jährigen und nahm ihn ins Revier Innenstadt mit. Ein Alkoholtest ergab laut Polizeiangaben einen Wert von rund 2,3 Promille.

Seinen Rausch schlief der Randalierer in der Notarrestzelle aus. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei prüft, ob ähnliche Delikte dieser Nacht auch auf das Konto des 21-Jährigen gehen. Geschädigte werden gebeten, sich beim Revier Innenstadt (Tel. 0621/1258-0) zu melden. pol/baum