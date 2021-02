Mannheim. 23 weitere Personen haben sich in Mannheim bis zum Freitagnachmittag (Stand 16 Uhr) nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Damit wurden dem Gesundheitsamt der Quadratestadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 10 334 bestätigte Fälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 67,9. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 76,3.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim hat am Freitag zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus in der Quadratestadt bestätigt. Wie es in einer Meldung der Verwaltung heißt, verstarb eine über 40 Jahre alte Frau in einem Krankenhaus außerhalb Mannheims. Insgesamt hat es in der Stadt seit Beginn der Pandemie nun 246 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Als genesen von der Krankheit gelten mittlerweile 9536 Personen. Damit beläuft sich die Zahl der in Mannheim aktuell bekannten aktiven Fälle auf 552.

Mehr als 32 500 Geimpfte

Zudem informierte die Verwaltung, dass bis zum Freitag (Stand 16 Uhr) insgesamt 32 714 Impfungen in Mannheim seit Impfstart am 27. Dezember des vergangenen Jahres durchgeführt. Dabei handelt es sich bei 19 724 Impfungen um Erstimpfungen und bei 12 990 um Zweitimpfungen. Die Zahlen beinhalten sowohl die Impfungen im Mannheimer Impfzentrum als auch die Impfungen der mobilen Impfteams.