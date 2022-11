23-jährige Radfahrerin in Mannheimer Neckarstadt verletzt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mannheim. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher hat am Mittwochmorgen in Mannheim einer 23-jährigen Fahrradfahrerin die Vorfahrt genommen und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 7 Uhr in der Neckarstadt-Ost.

Der Fahrer eines dunkel-beigen Transporters bog von der Carl-Benz-Straße kommend in die Moselstraße ein und missachtete die Vorfahrt der 23-Jährigen. Diese fuhr seitlich in den Transporter hinein und stürzte. Der Unfallverursacher fuhr daraufhin weiter, ohne sich um die leicht verletzte Radfahrerin zu kümmern. Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen des Unfalls.