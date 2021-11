Nie waren es in der Pandemie mehr an einem einzigen Tag: Mit 221 Corona-Neuinfektionen am Dienstag macht auch die Inzidenz in Mannheim einen deutlichen Sprung nach oben. Sie liegt laut Landesgesundheitsamt jetzt bei 296,1. Bisheriger Rekordtag war bislang der 23. Dezember 2020 mit 168 Neuinfektionen. Zudem meldete die Stadt an diesem Dienstag einen weiteren Todesfall, den 332. seit Beginn der Pandemie. Ein über 70 Jahre alter Mann verstarb in einem Mannheimer Krankenhaus. lok

