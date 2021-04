22-Jähriger schlägt nach Polizisten

Käfertal. In Käfertal ist am Montagabend ein 22-Jähriger auf mehrere Polizeibeamte losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, hatten Anwohner die Beamten verständigt, weil der Mann gegen 19.30 Uhr vor einem Anwesen in der Pfeilstraße randalierte und die Örtlichkeit partout nicht verlassen wollte. Mehrere Streifen kamen zum Einsatz und trafen auf den nach wie vor randalierenden Jugendlichen. Nachdem diese ihm androhten, ihn in Gewahrsam zu nehmen, baute er sich zunächst vor den Beamten auf, zog seine Jacke aus und ging schließlich mit geballten Fäusten auf die Polizisten zu.

In Fachklinik aufgenommen

Durch Einsatz von Pfefferspray sowie Arm- und Beinhebel wurde der Mann schließlich überwältigt und zu Boden gebracht. Laut Darstellung der Polizei versuchte er sich aber, loszureißen, und trat nach den Beamten. Nachdem ihm Handschließen angelegt worden waren, wurde er zum Polizeirevier Käfertal gebracht. Dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, konnten die Polizisten nicht feststellen. Jedoch war für sie offensichtlich, dass er sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befand. Deshalb kam er zur Behandlung in einer Fachklinik, wo er zunächst stationär aufgenommen wurde. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie versuchter Körperverletzung ermittelt.

