22-jähriger Mann am Neckarufer überfallen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein 22-Jähriger ist am Sonntagabend am Mannheimer Neckarufer im Stadtteil Neuostheim von einem Unbekannten überfallen und beraubt worden. Nach Angaben der Polizei war der junge Mann gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf einem Spazierweg am südlichen Neckarufer stadteinwärts unterwegs. Zwischen den Straßenbahnhaltestellen „Holbeinstraße“ und „Fernmeldeturm“ wurde er unvermittelt von einer unbekannten Person von hinten gegen die Schulter gestoßen. Hierdurch kam der 22-Jährige ins Straucheln und fiel zu Boden. Als er sich wieder aufgerichtet hatte, bemerkte er, dass ihm der Unbekannte die Tasche samt Laptop entrissen hatte und nun in Richtung Fernmeldeturm davonrannte.

Der 22-Jährige konnte den unbekannten Mann wie folgt beschreiben: Etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, normale Statur. Bekleidet mit dunklem Kapuzenpullover, die Kapuze war über den Kopf gezogen. Der Mann trug dunkelblaue oder schwarze Hosen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.