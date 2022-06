22-Jähriger fährt in Mannheim mit 2,64 Promille gegen Verkehrsschild

Mannheim. Ein 22-jähriger Golf-Fahrer ist am Samstagmorgen im Kreuzungsbereich der Landteilstraße/Lindenhofstraße gegen 04.30 Uhr mit 2,64 Promille gegen ein Verkehrsschild gefahren. Dies teilte die Polizei mit. Bei der Unfallaufnahme war den Beamten schnell klar, weshalb der 22-Jährige die Kontrolle über seinen Golf verlor. Ihnen schlug erheblicher Atemalkoholgeruch entgegen. Bei ihm konnte eine beachtliche Atemalkoholkonzentration von 2,64 Promille festgestellt werden. Der 22-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer dabei unverletzt. An seinem Golf entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Schaden am Verkehrsschild wird mit mehreren hundert Euro beziffert. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten.

