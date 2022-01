22-Jähriger attackiert Fahrgast in Straßenbahn - Anzeige wegen Körperverletzung

Mannheim. Ein Fahrgast ist am Dienstagabend in einer Mannheimer Straßenbahn von einem 22-Jährigen angegriffen und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet der 42-Jährige gegen 19.30 Uhr mit dem Täter aus noch ungeklärter Ursache in Streit, worauf der 22-Jährige ihm unvermittelt mehrfach ins Gesicht schlug. Anschließend besprühte der junge Mann den 42-Jährigen noch mit Pfefferspray. Sanitäter mussten den verletzten Mann behandeln. Der 22-Jährige konnte noch an Ort und Stelle von einer Polizeistreife festgenommen werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

