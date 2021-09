21-Jähriger randaliert nach Platzverweis wiederholt in der Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Ein 21-Jähriger Randalierer hat sich am späten Dienstagabend in der Mannheimer Innenstadt unbelehrbar gezeigt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, trat der stark alkoholisierte und offenbar unter Drogen stehende Beschuldigte wiederholt negativ in Erscheinung. Dabei ließ er sich auch von einem durch die Beamten ausgesprochenen Platzverweis nicht abschrecken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst hatte der junge Mann laut Zeugen um kurz vor 23 Uhr in den U- und T-Quadraten bei zwei Autos mit einem Stein die Scheiben eingeworfen. Zudem warf er ein Motorrad und einen Motorroller um, die dadurch beschädigt wurden. Eine Streife nahm den Beschuldigten, auf den die Personenbeschreibung zutraf, wenig später im Eingangsbereich eines Restaurants am Friedrichsring fest. Nachdem die Anzeige aufgenommen und die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurde der 21-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. „Ihm wurde ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt und für den Fall der Nichtbefolgung der Gewahrsam angedroht“, berichtete die Polizei weiter.

Gegen 23 Uhr wurde der Beschuldigte erneut auffällig. Ein Zeuge hatte einen Mann gemeldet, der ein mobiles Verkehrszeichen umgeworfen habe. Die Polizei setzte die beim ersten Vorfall ausgesprochene Androhung der Ingewahrsamnahme in die Tat um und nahm den 21-Jährigen mit aufs Revier. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,3 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Bei einem Drogentest habe der Beschuldigte nicht mitwirken wollen. Der junge Mann durfte seinen Rausch schließlich in der Notarrestzelle ausschlafen.

Gegen den Beschuldigten wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ob es gleichgelagerte Vorfälle in der Nacht gab, werde seitens der Polizei geprüft. Zeugen und Geschädigte können sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 bei der Polizei melden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2