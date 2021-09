21-Jähriger ohne Führerschein unterwegs - Fahrerwechsel bleibt nicht unentdeckt

Mannheim. Ein 21-Jähriger soll in der Nacht auf Montag ohne Führerschein, aber dafür mit Drogen im Blut in Mannheim in einem Auto unterwegs gewesen sein. Eine Streife wurde nach Angaben der Polizei gegen 23.35 Uhr auf den Pkw mit zwei Insassen in der Hafenstraße im Jungbusch aufmerksam. Als die beiden Personen im Auto dies bemerkten, seien sie ausgestiegen und anschließend einmal um den Kleinwagen gerannt, um die Plätze zu tauschen.

„Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus: Der ‚Beifahrer‘ hatte keinen Führerschein, außerdem bestätigte sich wenig später der Verdacht, dass dieser zudem unter dem Einfluss von Drogen stand“, berichtete die Polizei weiter. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest habe positiv auf Marihuana reagiert.

Der 21-Jährige müsse sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Fahrens und der Beeinflussung von berauschenden Mitteln verantworten. Sein Mitfahrer und eigentlicher Fahrzeugbesitzer soll ebenfalls angezeigt werden, da er den 21-Jährigen das Auto steuern ließ.