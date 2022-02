21-jähriger Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mannheim. Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist aufgrund eines unachtsamen Fahrstreifenwechsels eines Autofahrers gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, entfernte sich der am Unfall beteiligte BMW-Fahrer zudem von der Unfallstelle, ohne seiner Wartepflicht nachzukommen. Gesucht wird nach Angaben der Polizei ein dunkler 4er oder 5er BMW, Baujahr etwa 2016 oder 2017.

Am Freitagabend, gegen 22.35 Uhr, befuhr der 21-jährige Motorradfahrer mit seiner Kawasaki die Dalbergstraße. An der Überleitung zum Luisenring wechselte ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen BMW von dem linken auf den rechten Fahrstreifen und übersah den dort fahrenden Motorradfahrer. Hierbei kam dieser zu Sturz und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Zeugen die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Telefonnummer 0621/12580, zu melden.