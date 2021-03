Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Bus am Dienstagabend in Neckarau ist ein Sachschaden von 20.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 40-Jähriger vom Gelände einer Tankstelle in der Casterfeldstraße auf die linke Fahrspur der stadtauswärts führenden Fahrbahn. Dabei übersah er einen Bus, der aus Richtung Innenstadt kam und stieß mit ihm zusammen. Der Bus geriet dadurch nach links und prallte in die dortige Straßenbahnhaltestelle. Durch die Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren