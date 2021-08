20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Mannheim-Oststadt

Bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Oststadt ist am Sonntagnachmittag ein Sachschaden von fast 20.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 32-Jähriger mit seinem Wagen auf den linken Fahrstreifen wechseln, wobei er eine neben ihm fahrende 31-jährige Autofahrerin übersah. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

