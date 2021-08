20-Jähriger verursacht Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Mannheim. Ein 20-Jähriger hat am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr auf der Frankenthaler Straße mit seinem Auto einen Unfall verursacht. Auf dem Weg nach Lampertheim nutzte er zunächst den rechten von zwei Fahrstreifen. Auf Höhe einer Tankstelle entschied er sich, mit seinem BMW nach links zu wechseln und übersah laut Polizei einen 43-Jährigen, der mit seinem Audi in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An den Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro.

