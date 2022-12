20-Jähriger in Mannheim-Feudenheim ohne Führerschein von Fahrbahn abgekommen

Mannheim. In Mannheim ist am Freitagnachmittag ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 20-jährige Peugot-Fahrer auf dem Wingertsbuckel aufgrund einer Ablenkung die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dadurch kam dieser von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. In Folge des Unfalls zog sich der Mann Prellungen zu, wodurch dieser in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Laut Polizei, konnte durch weitere Ermittlungen festgestellt werden, dass der 20-Jährige keinen Führerschein besaß. Nun erwarten den Mann eine Anzeige wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis.

