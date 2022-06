20-Jährige an Haltestelle in Mannheim sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Mannheim. Eine 20-Jährige ist am Donnerstagabend an der Haltestelle Wallstadt West in der Hardheimer Straße von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Mann sie gegen 20.45 Uhr an, woraufhin sie aber nicht reagierte. Daraufhin griff der Täter die junge Frau am Arm, zog sie zu sich und fasste ihr an das Gesäß. Die 20-Jährige riss sich sofort los und flüchtete. Nachdem sie sich Familie und Freunden anvertraute, verständigten diese die Polizei.

Beschrieben wurde der Mann nach Angaben der Polizei als etwa 1,75 m groß, 30 bis 40 Jahre alt und mit westeuropäischem Erscheinungsbild. Er soll einen Drei-Tage-Bart, Bauchansatz sowie eine Narbe im Halsbereich haben. Der Mann trug demnach eine Kappe, ein rotes T-Shirt und kurze schwarze Hosen und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744444 zu melden.