20 000 Euro Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag in der Neckarstadt sind zwei Personen verletzt worden, teilt die Polizei mit. Ein 59 Jahre alter Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinem Auto auf der Friedrich-Ebert-Straße stadteinwärts unterwegs. Auf der Friedrich-Ebert-Brücke fuhr er einem vor ihm fahrenden 20-Jährigen, der bis zum Stillstand abbremsen musste, hinten auf und schob ihn auf den Wagen eines 38-Jährigen. Der 20-Jährige und dessen Beifahrer erlitten bei dem Aufprall leichte Verletzungen. Der Wagen des 38-Jährigen wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden von rund 20 000 Euro. pol/mek

