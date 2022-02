19-Jähriger mit 2,3 Promille verursacht Verkehrsunfall

Mannheim-Rheinau. Ein 19-jähriger betrunkener Autofahrer hat am Sonntagabend, gegen 20.45 Uhr, einen Verkehrsunfall in der Bruchsaler Straße verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann auf einen geparkten Pkw auf, der draufhin auf das Fahrzeug vor ihm geschoben wurde. Zeugen berichteten der Polizei, der Unfallverursacher sei zuvor in Schlangenlinien gefahren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 2,3 Promille. Ihn erwartetnun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Bei den drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

