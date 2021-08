19-Jähriger in Waldpforte ausgeraubt

Drei unbekannte junge Männer haben am Freitagabend einen 19-Jährigen mit einem Messer bedroht und ihn zur Herausgabe seines Bargeldes aufgefordert. Wie die Polizei mitteilte, sprachen die Männer den 19-Jährigen gegen 23.30 Uhr in der Waldpforte in der Gartenstadt, im Bereich der Straßenbahnendhaltestelle am Waldfriedhof, an. Der junge Mann kam der Forderung nach und händigte den Unbekannten zwei 20-Euro-Scheine aus. Die Täter flüchteten in die Kirchwaldstraße. Die sofort eingeleitete Fahndung der kurz darauf verständigten Polizei verlief ergebnislos. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Alle drei Männer sind etwa 20 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und von südosteuropäischem Phänotyp. Der mit dem Messer bewaffnete Mann hat dunkle halblange Haare und war mit einem blauen Oberteil und kurzer schwarzer „Adidas“-Hose bekleidet. Zudem hatte er ein Muttermal an der Stirn. Der Zweite soll schlank sein und dunkle, halblange Haare haben. Er war mit einer schwarzen Trainingsjacke der Marke „Adidas“ bekleidet. Der dritte Mann soll eine athletische Figur haben. Zudem hatte er an den Seiten sehr kurze, ausrasierte Haare und war mit weißem T-Shirt und kurzer schwarzer Hose bekleidet.

Das Kriminalkommissariat in Mannheim ermittelt wegen des Verdachts einer räuberischen Erpressung und bittet Zeugen, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0621/174-44 44 zu melden. pol/jab