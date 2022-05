19-Jähriger greift am Mannheimer Hauptbahnhof Rettungsdienst an

Mannheim. Ein 19-Jähriger hat am Freitagmorgen am Mannheimer Hauptbahnhof zwei Mitarbeitende des Rettungsdienstes attackiert. Nach Angaben der Polizei wurde gegen 6.45 Uhr eine eine Streife der Deutschen Bahn Sicherheit auf den jungen Mann aufmerksam. Dieser befand sich schlafend und nicht ansprechbar auf einer Sitzbank an einem Bahnsteig. Aufgrund des Gesundheitszustandes des Heranwachsenden wurde der Rettungsdienst alarmiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch auf die Ansprache der Sanitäter reagierte der junge Mann zunächst nicht. Wenig später erwachte der 19-Jährige und attackierte unvermittelt die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes mit Schlägen und Tritten. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Aggressor im Anschluss vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten bei dem Tatverdächtigen zudem verbotene Betäubungsmittel.

Den 19-Jährigen erwarten nun unter anderem Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen, und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.