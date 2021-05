19-Jähriger geht auf Polizisten los

Mannheim. Ein 19-jähriger Mann hat am Freitagabend in einem Einkaufsmarkt Polizeibeamte angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Beamten kurz vor 21 Uhr in den Lebensmittelmarkt im Ulmenweg im Stadtteil Neckarstadt gerufen, da Zeugen den jungen Mann beobachtet hatten, wie er im Verkaufsbereich eine Sektflasche aus dem Regal nahm, öffnete und teilweise austrank. Zeugen hielten den Mann vor Ort fest und verständigten die Polizei. Noch während des Wartens ging der Mann erneut an ein Regal, entnahm eine Weinbrandflasche aus dem Regal und konsumierte diese ebenfalls. Er verhielt sich dabei bereits aggressiv und gereizt.

AdUnit urban-intext1

Nachdem die Polizeibeamten die Anzeigenaufnahmen abgeschlossen hatten, verwiesen sie den 19-Jährigen der Örtlichkeit. Noch während des Fortlaufens drehte sich der aggressive Mann plötzlich um und trat und schlug auf einen der Polizisten ein. Die zweite Polizistin zog daraufhin den Angreifer von ihrem Kollegen weg, woraufhin der 19-Jährige nun auf sie losging. Mit vereinten Kräften und Unterstützung einer weiteren Polizeistreife konnte der Mann unter Einsatz von Pfefferspray schließlich überwältigt werden. Gegen das Anlegen von Handschließen wehrte es sich ebenfalls heftig. Er wurde anschließend zum Polizeirevier Neckarstadt gebracht, wo er zunächst in der Arrestzelle untergebracht wurde. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Nach erkennungsdienstlicher Behandlung wurde er schließlich wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.