19-Jähriger berauscht und ohne Führerschein in Mannheim auf gestohlenem Motorrad unterwegs

Mannheim. Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag betrunken, berauscht und ohne Führerschein auf einem gestohlenen Motorrad unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, geriet er in eine Verkehrskontrolle in der Neckarauer Straße. Die Streife vor Ort stellte fest, dass der 19-jährige Fahrer keinen Fahrzeugschlüssel, sondern lediglich einen Schraubenschlüssel bei sich hatte. Die Polizeikräfte überprüften sein Fahrzeug – dieses wurde zuvor in der Mannheimer Innenstadt gestohlen. Der 19-Jährige konnte zudem keinen Führerschein vorzeigen und befand sich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln.

Die Beamtinnen und Beamten nahmen ihn für eine Blutentnahme mit auf die Dienstelle. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Einfluss von berauschenden Mitteln.