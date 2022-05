18-Jähriger wegen Diebstahls mit Waffen verurteilt

Mannheim. Ein 18-Jähriger ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Diebstahls mit Waffen zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten mit Bewährung verurteilt. Nach Angaben der Polizei soll der junge Mann am Dienstagvormittag ein Parfum im Wert von 149 Euro aus einer Parfümerie in der Mannheimer Innenstadt entwendet haben. Ein Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl, hielt den Täter fest und verständigte daraufhin die Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Beamten neben einem Pfefferspray, das griffbereit in der Jackentasche verstaut war, auch knapp 15 Gramm Haschisch sicher, das sich im Besitz des 18-Jährigen befunden haben soll.



