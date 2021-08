18-jähriger Radfahrer angefahren - Autofahrer flüchtet

Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall in Mannheim Waldhof in der Schienenstraße in Richtung Sandhofen hat ein Autofahrer einen Fahrradfahrer am Freitag, 13. August, gegen 11.20 Uhr angefahren und leicht verletzt. Danach stieg der Fahrer aus, erkundigte sich nach dem Befinden des 18-Jährigen und fuhr dann wieder weg, teilte die Polizei mit. Der Angefahrene begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, schlank und mit grauem Haarkranz. Er trug kurze Jeans und ein braunes T-Shirt. Das Auto, ein dunkler Mercedes mit Mannheimer Kennzeichen, dürfte im Frontbereich beschädigt sein.

Die Unfallfluchtermittler und die Mannheimer Verkehrspolizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744222 bei der Polizei zu melden.