Bensheim. Zwei Männer haben am Donnerstagabend einen 18-Jährigen mit Pfefferspray bedroht und ihm anschließend den Geldbeutel geklaut. Danach flüchtete das Duo laut Polizei zu Fuß.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung nahmen die Beamten aufgrund der Personenbeschreibung einen 16 Jahre alten Verdächtigen fest. Die Ermittlungen zu dem zweiten an der Tat beteiligten, noch unbekannten Mann, dauern an.

