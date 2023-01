18-Jähriger landet in Mannheim im Schleusenbecken

Mannheim. Am Freitag ist ein Fahrzeug in Mannheim im Schleusenbecken gelandet. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 18-jähriger SEAT-Fahrer gegen 21.10 Uhr in der Inselstraße von der Fahrbahn ab, da dieser zu schnell fuhr. Daraufhin durchbrach der Pkw ein Geländer, worauf dieser rund fünf Meter in eine Böschung hinab stürzte und sich mehrfach überschlug. Der Pkw ist schlussendlich am Beckenufer zum Stillstand gekommen, wobei es bereits im Wasser stand.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lokales Mannheim: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab und landet im Schleusenbecken 01:04 Mehr erfahren

Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Aufgrund der schwierigen Unfallstelle des Autos musste dieses durch die Feuerwehr mit einem Kran geborgen werden. Der Schiffsverkehr wurde durch die Bergungsarbeiten nicht eingeschränkt.