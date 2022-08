18-Jähriger fährt unter Drogen

Mit mehreren tausend Euro und rezeptpflichtigen Medikamenten im Auto hat die Polizei in der Schwetzingerstadt einen 18-Jährigen erwischt und festgenommen. Nach Angaben der Beamten handelt es sich um den Fahrer, der vergangene Woche einen schweren Unfall am Alten Meßplatz verursacht hatte.

Ein Mann hatte mehrere tausend Euro und Medikamente dabei. © F. Gentsch/dpa

Wie die Behörde mitteilt, hielt eine Streife am Dienstagabend gegen 24 Uhr an der Ecke Weidenstraße/Möhlstraße den Fiesta des 18-Jährigen an, weil er entgegen der Einbahnstraße von der Seckenheimer Straße in die Weidenstraße gefahren war. Der Fahrer und seine drei Mitfahrer flüchteten zu Fuß. In der Viehhofstraße holten die Beamten den Fahrer ein und nahmen ihn fest. Einen 20 Jahre alten Mitfahrer trafen sie später in der Nähe der Krappmühlstraße an. Der Fahrer stand unter Drogen, ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Kokain. Der Mann hatte mehrere Tausend Euro bei sich, zudem wurden im Auto rezeptpflichtige Medikamente gefunden.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben noch in der Kontrollnacht, dass der 18-Jährige bereits sechs Tage zuvor mit einem Mercedes-Benz CLA einen schweren Unfall in der Neckarstadt verursacht hatte. Am Alten Meßplatz war er von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem an der Haltestelle sitzenden 55-jährigen Mann und anschließend mit einem Strommast zusammengeprallt (wir berichteten). Der 25-jährige Beifahrer und der 55-jährige Fußgänger wurden schwer verletzt, der Fahrer blieb leicht verletzt. Für den Fußgänger bestand bis vor Kurzem Lebensgefahr, die jetzt glücklicherweise ausgeschlossen werden könne, so die Polizei. pol/kako